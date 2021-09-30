Часть госпиталя для ветеранов в Петербурге будет перепрофилирована под пациентов с COVID-19

Санкт-Петербург, 30 сентября. Петербургский госпиталь для ветеранов войн с 1 октября начнет принимать пациентов с коронавирусом.

Для заболевших выделят почти одну тысячу больничных коек. Также известно, что стационар-трансформер госпиталя будет продолжать работать с коронавирусными пациентами в прежнем режиме. Об этом сообщил Telegram-канал городского комитета по здравоохранению.

«Завтра начинает прием больных с коронавирусной инфекцией корпус Госпиталя для ветеранов войн на Народной улице. Перепрофилированы 989 коек», — отметили в сообщении.

Улучшением эпидемиологической обстановки могут похвастаться 12 регионов страны. Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, в некоторых субъектах наблюдается тенденция к снижению заболеваемости вирусом SARS-CoV-2.