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Часть госпиталя для ветеранов в Петербурге будет перепрофилирована под пациентов с COVID-19
Общество
Часть госпиталя для ветеранов в Петербурге будет перепрофилирована под пациентов с COVID-19
Агенство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Санкт-Петербург, 30 сентября. Петербургский госпиталь для ветеранов войн с 1 октября начнет принимать пациентов с коронавирусом.

Для заболевших выделят почти одну тысячу больничных коек. Также известно, что стационар-трансформер госпиталя будет продолжать работать с коронавирусными пациентами в прежнем режиме. Об этом сообщил Telegram-канал городского комитета по здравоохранению.

«Завтра начинает прием больных с коронавирусной инфекцией корпус Госпиталя для ветеранов войн на Народной улице. Перепрофилированы 989 коек», — отметили в сообщении.

Улучшением эпидемиологической обстановки могут похвастаться 12 регионов страны. Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, в некоторых субъектах наблюдается тенденция к снижению заболеваемости вирусом SARS-CoV-2.

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госпиталь пациенты коронавирус
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