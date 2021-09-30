Полиция штурмует здание бывшего детсада с мигрантами в Петербурге

Санкт-Петербург, 30 сентября. Жители пожаловались на проведение несанкционированных работ в здании бывшего детского сада в Петербурге. Полиция приехала на вызов, однако дверь правоохранителям не открыли.

Полицейским пришлось начать штурм здания, где забаррикадировались нелегальные мигранты. По данным правоохранителей, в здании бывшего детского сада находится не менее 15 иностранных граждан.

Телеканала РЕН-ТВ со ссылкой на источники сообщил, что здание было продано. Сейчас там проводятся ремонтные работы для открытия магазина. Строительство спровоцировало конфликтную ситуацию, к разбирательству в которой была привлечена районная администрация.

Прибывшим на место сотрудникам правоохранительных органов мигранты дверь не открыли. Полицейские были вынуждены вызвать подкрепление.

Недавно граждане Узбексистана попытались обойти пункты пропуска и пересечь российско-казахстанскую границу. Мигранты переплыли реку Урал в Ташлинском районе, но были задержана на территории РФ.