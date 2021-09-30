Политолог Ломов поддержал решение Беглова модернизировать котельную в Невском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 30 сентября. Модернизация крупнейшей котельной в Невском районе Санкт-Петербурга позволит снизить выбросы вредных веществ в атмосферу. Об этом заявил политолог Алексей Ломов.

Ранее стало известно о завершении модернизации 2-й Правобережной котельной, которая сможет обеспечивать теплом и горячей водой более 250 тысяч жителей Северной столицы. В свою очередь губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что Невский район активно застраивается, поэтому котельная обновлялась с учетом появления новых абонентов, передает интернет-издание «Невские Новости».

Политолог Алексей Ломов назвал весомым вклад Беглова в развитие инфраструктуры Петербурга, отметив, что градоначальник уделяет особое внимание благополучию жителей Северной столицы.

«Город развивается. Количество жителей растет, растут новые кварталы и строения. Плюс потребление тепла и всего остального реально выросло. Соответственно, необходима модернизация котельной. Не строительство новой, а перестройка того, что есть. Наука и производство идут вперед. Это хорошая программа, и ею надо заниматься», — пояснил он.

Стоит отметить, что 2-я Правобережная котельная была построена в 1972 году. С тех пор число абонентов значительно возросло, что потребовало установки нового современного котла, который имеет более высокий КПД и уровень автоматизации. Его производительность составляет до 20 тонн пара в час.

Ранее депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев высоко оценил работу Беглова по повышению безопасности на дорогах. По его словам, реализация масштабного проекта по развитию городской системы фиксации нарушений на дорогах позволит сохранить сотни человеческих жизней.