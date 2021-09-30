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Экономист Морозова объяснила отсутствие китайцев в Петербурге

  /   Обновлено: 30 сентября 2021 17:20
Общество
Экономист Морозова объяснила отсутствие китайцев в Петербурге
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 30 сентября. Доктор экономических наук Марина Морозова на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» объяснила, почему на улицах Санкт-Петербурга нет китайских туристов.

Международный туризм по-прежнему не восстановлен, поэтому в Северной столице нет туристов из КНР, как впрочем, и из других стран. В Россию приезжают официальные делегации и люди по специальным приглашениям. Иностранцев очень мало, отметила профессор кафедры менеджмента Северо-Западного института управления РАНХиГС.

«Конечно, для гостей города есть и плюсы, можно поехать Петергоф или Царское село и насладиться красотами как VIP-турист», — заметила Морозова.

На вопрос, был ли толк от китайских туристов, Морозова однозначно ответила, что был. Все предприятия, услугами которых жители КНР пользовались в России, являются налогоплательщиками на территории страны. Экономист признала, что можно заплатить за тур в Китае и не направлять деньги в РФ, но есть компании, которые работают в стране, например, сувенирные лавки. Они снимают помещения, получают доход. Туристы селятся в гостиницах, которые тоже платят налоги.

«Как известно, в Китае очень сильно повысился уровень жизни. Много туристов поехало обеспеченных, которые выбирают премиальные маршруты. Безусловно, они деньги в город приносят», — пояснила профессор.

Экономист Морозова объяснила отсутствие китайцев в Петербурге
pixabay.com  / 

В эфире также обсудили перспективы Санкт-Петербурга в качестве центра гастрономического туризма России. Приезжие москвичи не оценили качество ресторанов и были удивлены высокими ценами. Морозова ответила, что город на Неве можно признать гастрономической столицей.

«У нас очень много высококачественных предприятий питания совершенно различных тематических направлений. От морской специализации до типично русской кухни», — отметила Морозова.

В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» обсуждают закрытие летнего сезона в России. В числе вопросов тема коронавируса и влияние пандемии на туристический бизнес в Санкт-Петербурге.

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туризм морозова пресс-центр "патриот"
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