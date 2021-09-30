Петербуржцы летом предпочитали отдыхать в Ленобласти и на юге России

Санкт-Петербург, 30 сентября. Этим летом жители Петербурга в основном отдавали предпочтение внутреннему туризму, заявила экономист Марина Морозова в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Большая часть петербуржцев провела лето 2021 года в своих домах или на садовых участках. Однако некоторые жители Северной столицы отдали предпочтение внутреннему туризму. Период пандемии COVID-19 сильно отразился на доходах людей, объяснила Морозова.

«Сейчас люди предпочитают остаться дома, потому что далекие поездки вызывают опасения. Люди могут где-то застрять, в частности, за границей, и могут не пройти меры безопасности против COVID-19, которые выдвигают те или иные страны.», — заявила она в ходе пресс-конференции.

Морозова добавила, что в основном петербуржцы этим летом предпочитали путешествовать по Ленобласти, курортным районам Санкт-Петербурга и ближайшему пригороду. Летом места размещения туристов в области были переполнены. Этому во многом способствовали хорошая погода в сочетании с ограничительными мерами по коронавирусу.

«Все, кто приезжал в город, были внутренними туристами. Это — граждане со всей страны. В Петербург традиционно приезжали москвичи, а также жители Сочи, Самары и Уфы», — добавила Морозова.

Кроме того, в ходе пресс-конференции Морозова рассказала, как именно на Петербург повлияло отсутствие туристов из Китая. Также экономист объяснила, когда именно в Северной столице начнет развиваться круизный туризм.