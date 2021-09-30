Уходящий сентябрь в Петербурге стал самым холодным за 25 лет

Санкт-Петербург, 30 сентября. Сентябрь 2021 года оказался самым холодным для Санкт-Петербурга за последние 25 лет, сообщил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха первого осеннего месяца в Северной столице в среднем составила +10,2 градуса. Наступивший четверг уже не окажет существенного влияния на этот показатель, поэтому уходящий сентябрь в Петербурге стал самым холодным за минувшие 25 лет, написал Леус на своей странице в социальной сети Facebook.

Первый осенний месяц в Северной столице в этом году оказался холоднее сентября 2000 года. Тогда метеорологи зафиксировали показатель в +10,6 градуса. Однако он уже не догонит сентябрь 1996 года, когда температура составила +9,7 градуса, добавил синоптик.

Специалисты также сделали предварительный прогноз на зиму. Ожидается, что в некоторых регионах России температура окажется выше средних значений, пишет «Ридус». Однако точный прогноз в настоящее время сделать затруднительно.