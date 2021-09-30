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Сухая и теплая погода ожидается в Петербурге 30 сентября
Общество
Сухая и теплая погода ожидается в Петербурге 30 сентября
pixabay.com

Санкт-Петербург, 30 сентября. Последний четверг сентября в Санкт-Петербурге пройдет без дождей, заявили синоптики ФГБУ «Северо-западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В четверг, 30 сентября, на территории Петербурга ожидается теплая и облачная погода. При этом осадков в городе на Неве не прогнозируется, сообщили синоптики.

Воздух в городе прогреется до +13 градусов. Ночью столбик термометра в Петербурге опустится до отметки в +7 градусов, добавили в ведомстве. В последний четверг сентября в Северной столице будет дуть умеренный юго-восточный ветер, а атмосферное давление будет мало меняться.

Погода в начале октября в Петербурге будет формироваться под влиянием антициклона, который постепенно смещается на юго-восток. Это погодное явление принесет в Северную столицу долгожданное бабье лето, пишет spbdnevnik.ru.

Аналогичная погода ожидается в четверг также и в российской столице. По данным ведущего сотрудника центра «Фобос» Евгения Тишковца, 30 сентября в Москве сохранится облачная погода с прояснениями и +12 тепла.

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