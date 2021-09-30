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Петербург заключил соглашение по производству вакцины "Спутник V" с компанией «Полисан»
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Петербург заключил соглашение по производству вакцины "Спутник V" с компанией «Полисан»

  /   Обновлено: 30 сентября 2021 01:39
Общество
Петербург заключил соглашение по производству вакцины "Спутник V" с компанией «Полисан»
ФБА «Экономика сегодня»

, 30 сентября. Фармацевтическая фирма «Полисан» намерена выпускать в Петербурге дополнительно по 40 млн доз вакцин от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт» в год.

В запуске новой линии создания препаратов принял участие губернатор Александр Беглов. Соглашение о расширении производственного процесса между правительством Северной столицы и компанией «Полисан» было подписано на Петербургском международном экономическом форуме. Главный врач системы клиник «Меди» Тамаз Мчедлидзе позитивно воспринял это событие, напомнив о важности привлечения частных лиц ради пользы для города и его жителей.

«Любая частная инициатива поощряема. Если частная компания это делает, берет на себя все производственные и торговые риски, то почему нет? Значит, у них все рассчитано и все просчитано, и молодцы, что они в благое дело вписались», объяснил специалист в интервью «Невским Новостям».

Мчедлидзе отметил вклад Беглова в привлечение частного инвестора. Ведь в этом случае не придется тратить денежные средства из государственной казны.

Ранее директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников высоко оценил инициативу Александра Беглова по здравоохранению в Петербурге. Бюджет фонда обязательного медицинского страхования был увеличен до 127 миллиардов рублей.

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