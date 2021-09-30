Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 сентября 02:23
02:20
Политика
Совбез ООН соберет саммит из-за ракетных испытаний в Северной Корее 30 сентября
02:19
Общество
Диетолог Залетова посоветовала пить цикорий людям с синдромом хронической усталости
02:16
Происшествия
Актер американского парка аттракционов ранил мальчика ножом в попытке запугать
02:04
Политика
Конгресс США утвердил приостановку действия лимита госдолга
02:03
Происшествия
Полиция Мексики обнаружила незаконный крематорий на территории одного из штатов
02:00
Общество
«Санта-Барбара» по-нижегородски, или Как выживают обманутые дольщики
01:52
Шоу-бизнес
Суд в США лишил отца Бритни Спирс права опекунства над певицей
01:47
Происшествия
Полицейские изъяли более тонны красной икры у водителя внедорожника на Камчатке
01:43
Политика
Ким Чен Ын заявил о политике враждебности США по отношению к КНДР
01:39
Общество
Петербург заключил соглашение по производству вакцины "Спутник V" с компанией «Полисан»
Все новости

Пламя вспыхнуло в одной из квартир Невского района Петербурга
Происшествия
Пламя вспыхнуло в одной из квартир Невского района Петербурга
 /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

Санкт-Петербург, 30 сентября. Сообщение о пожаре в невском районе Петербурга поступило на пульт спасателей 30 сентября в 00:44 по московскому времени. Об этом проинформировали в региональном отделении ГУ МЧС.

Возгорание произошло по адресу Запорожская улица, дом 9. Приехавшие на место происшествия спасатели установили, что горит обстановка в двухкомнатной квартире жилого дома. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. В 01:16 пламя было локализовано. В тушении пожара участвовало три единицы спецтехники и 15 сотрудников МЧС. Сведения о пострадавших не поступали.

Несколькими часами ранее в Выборгском районе Северной столицы загорелась баня. Пожарная бригада срочно выехала на вызов и потушила пламя, не позволив ему распространиться на соседние здания.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Пламя вспыхнуло в одной из квартир Невского района Петербурга
пожар мчс петербург невский район
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru