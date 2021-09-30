Пламя вспыхнуло в одной из квартир Невского района Петербурга

Санкт-Петербург, 30 сентября. Сообщение о пожаре в невском районе Петербурга поступило на пульт спасателей 30 сентября в 00:44 по московскому времени. Об этом проинформировали в региональном отделении ГУ МЧС.

Возгорание произошло по адресу Запорожская улица, дом 9. Приехавшие на место происшествия спасатели установили, что горит обстановка в двухкомнатной квартире жилого дома. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. В 01:16 пламя было локализовано. В тушении пожара участвовало три единицы спецтехники и 15 сотрудников МЧС. Сведения о пострадавших не поступали.

Несколькими часами ранее в Выборгском районе Северной столицы загорелась баня. Пожарная бригада срочно выехала на вызов и потушила пламя, не позволив ему распространиться на соседние здания.