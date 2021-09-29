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Баня загорелась в Выборгском районе Петербурга
Происшествия
Баня загорелась в Выборгском районе Петербурга
pixabay.com

Санкт-Петербург, 29 сентября. Информация о пожаре в Выборгском районе Санкт-Петербурга поступила 29 сентября в 21:29 по московскому времени. Об этом сообщили в региональном отделении ГУ МЧС.

Возгорание произошло по адресу 4-ая Аллея дом 58. Приехавшие на место происшествия пожарные установили, что полыхает небольшая баня. Спасателям не составило труда оперативно потушить здание. В 22:24 пожар был ликвидирован, однако баня сгорела полностью. В тушении пожара участвовало две единицы спецтехники и десять сотрудников МЧС. Информация о пострадавших отсутствует.

Еще один пожар произошел этим вечером в Петербурге. В Пушкинском районе загорелся балкон жилого дома. Возгорание удалось ликвидировать до приезда спасателей.

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