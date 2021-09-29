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Балкон загорелся в одном из домов в Пушкинском районе Петербурга
Происшествия
Балкон загорелся в одном из домов в Пушкинском районе Петербурга
Невские Новости

Санкт-Петербург, 29 сентября. Пожар произошел вечером в среду по улице Изборская в Пушкинском районе Петербурга. Соответствующие данные привели в местном главке МЧС.

Сигнал о возгорании поступил на пульт спасателей в 20:18 среды. По улице Изборская, дом 4, корпус 1 произошло горение в одной из квартир. На территории балкона вспыхнула обстановка на площади 3 кв. метра.

Пожар удалось потушить до приезда бригады спасателей. Данных о пострадавших не поступало. Причины и детали произошедшего на данный момент неизвестны.

В этот день в Северной столице случилось еще одно происшествие. Группа грабителей напала с ножом на сотрудника магазина в ТРК «Дунай», в результате чего продавец был ранен. После нападения преступники скрылись на автомобиле. Предполагаемых нарушителей удалось задержать силами сотрудников Росгвардии.

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