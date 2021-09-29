Вооруженные ножом грабители напали на продавца магазина в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, 29 сентября. Грабители ранили сотрудника магазина, напав на него с ножом. Правоохранители задержали преступников.

Инцидент произошел в ТРК «Дунай». Вооруженные ножами мужчины ворвались в здание и ранили продавца, после чего скрылись с места происшествия на машине.

Предполагаемых преступников удалось задержать сотрудникам Росгвардии. Расследование дела продолжается. Специалистам предстоит установить все детали и обстоятельства случившегося.

Тем временем правоохранители расследуют другое ограбление, которое произошло в Петербурге. Злоумышленники вынесли из квартиры начальника отдела экономической экспертизы «Газпрома» миллионы рублей. Преступление было совершено, пока хозяин был в отпуске.