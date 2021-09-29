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Вооруженные ножом грабители напали на продавца магазина в Санкт-Петербурге
Происшествия
Вооруженные ножом грабители напали на продавца магазина в Санкт-Петербурге
pixabay.com

Санкт-Петербург, 29 сентября. Грабители ранили сотрудника магазина, напав на него с ножом. Правоохранители задержали преступников.

Инцидент произошел в ТРК «Дунай». Вооруженные ножами мужчины ворвались в здание и ранили продавца, после чего скрылись с места происшествия на машине.

Предполагаемых преступников удалось задержать сотрудникам Росгвардии. Расследование дела продолжается. Специалистам предстоит установить все детали и обстоятельства случившегося.

Тем временем правоохранители расследуют другое ограбление, которое произошло в Петербурге. Злоумышленники вынесли из квартиры начальника отдела экономической экспертизы «Газпрома» миллионы рублей. Преступление было совершено, пока хозяин был в отпуске.

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ограбление росгвардия магазин
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