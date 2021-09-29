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ЦИК передал в СК и Генпрокуратуру материалы о нарушениях на петербургских выборах
Политика
ЦИК передал в СК и Генпрокуратуру материалы о нарушениях на петербургских выборах
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Москва, 29 сентября. Центризбирком направил материалы о нарушениях, которые были зафиксированы на выборах в Санкт-Петербурге, в Следственный комитет и Генпрокуратуру, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

По словам Памфиловой, эти сведения касаются также бывшего вице-губернатора Северной столицы Александра Бельского. Как пояснила председатель Центральной избирательной комиссии, в этой ситуации прослеживается конфликт интересов.

«ЦИК направлены материалы в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет, и отдельно направлены материалы в Генеральную прокуратуру по поводу избранного на сегодня спикером Заксобрания Александра Бельского», — отметила председатель ЦИК на заседании комиссии в ходе общения с петербургским избиркомом по видеосвязи.

Памфилова призвала не проводить аналогии с другими регионами в этой ситуации. По словам главы ЦИК, Бельский «фактически подменял горизбирком». Подводя итог, председатель Центризбиркома выразила надежду, что Генпрокуратура разберется с этим.

Напомним, выборы депутатов Госдумы проходили в Петербурге, как и по всей России, с 17 по 19 сентября. Кроме того, в Северной столице голосовали за членов городского Заксобрания.

Элла Памфилова ранее говорила, что наибольшее число сообщений о возможных нарушениях в электоральном процессе поступило из Петербурга. По словам председателя Центризбиркома, эти сведения касались именно думских выборов.

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