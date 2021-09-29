Александр Бельский избран новым спикером ЗакСа Петербурга

Санкт-Петербург, 29 сентября. Председателем ЗакСа Петербурга седьмого созыва стал депутат от «Единой России», бывший вице-губернатор Александр Бельский.

Кандидатуру Бельского поддержали 40 из 49 парламентариев. Голосование проходило тайно.

«Для меня большая честь послужить на благо городу в такой замечательной кампании. У нас представлена вся палитра мнений. Такой командой мы будем работать на благо нашего города», — сказал Александр Бельский.

Уточняется, что петербургский парламент на заседании также определился с новым составом счетной комиссии.

Ранее сообщалось, новый созыв петербургского ЗакСа решит вопрос с зарплатами депутатов в ближайшие месяцы. Сейчас в России работают всего два региональных парламента, где все чиновники находятся на содержании избирателей.