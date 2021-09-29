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Станция метро «Зенит» в Петербурге прекратит работу по будням с 1 октября
Общество
Станция метро «Зенит» в Петербурге прекратит работу по будням с 1 октября
Невские Новости  /  Анна Карпова

Санкт-Петербург, 29 сентября. Режим работы станции «Зенит» изменится с 1 октября, сообщается на официальном сайте петербургского метрополитена.

Теперь станция «Зенит» будет работать только в выходные и праздничные дни, а также в дни проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий на стадионе «Газпром Арена». По будням станция «Зенит» будет закрыта, информирует ГУП «Петербургский метрополитен».

В среду, 29 сентября, на стадионе «Газпром Арена» состоится матч группового этапа «Лиги чемпионов». Футбольный клуб «Зенит» принимает на своем стадионе шведский клуб «Мальме». В этот день оба вестибюля на станции «Зенит» будут открыты на вход с 5:41 до 0:38.

Ранее полузащитник «Мальме» Мартин Ульссон назвал нападающего «Зенита» Артема Дзюбу сильным и техничным футболистом. По его словам, Дзюба — главная угроза в предстоящем матче.

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Зенит метрополитен петербург
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