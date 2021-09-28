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Решение Беглова по транспорту помогло улучшить жизнь в ЖК «Цветочный город»

  /   Обновлено: 28 сентября 2021 22:05
Общество
Решение Беглова по транспорту помогло улучшить жизнь в ЖК «Цветочный город»
gov.spb.ru  /  Пресс-служба Администрации Губернатора Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, 28 сентября. Комитет по транспорту Петербурга по поручению губернатора Александра Беглова оптимизировал транспортное сообщение ЖК «Цветной город» в Красногвардейском районе.

Благодаря постановлению Беглова уже сейчас на одном из маршрутов автобусы курсируют с меньшим интервалом. На другом был введен более вместительный транспорт. Сейчас планируется усилить еще один путь.

Теперь через территорию ЖК «Цветочный город» проходит маршрут № 61, интервал которого сокращен до 15-20 минут. На маршруте № 124 вышел более вместительный транспорт — теперь на нем можно разместить 90 пассажиров вместо 50.

Власти города в будущем намерены усилить маршрут № 193. Маршрут №124 продлят к следующему году до станции метро «Девяткино».

Независимый автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с «Невскими Новостями» положительно оценил деятельность Беглова в сфере транспорта. По его словам, меры приняты в русле необходимости сделать реформу движения транспорта. Он назвал решения Беглова хорошими, поскольку они делают жизнь петербуржцев удобнее.

Ранее экономист Андрей Лобода заявил, что Беглов придает важное значение формированию регионального рынка труда. Развитие города дает заметный толчок развитию региональной экономики и рынка труда.

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петербург транспорт беглов цветочный город
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