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Петербуржец продает гравюры Дали за 100 млн рублей через соцсеть
Общество
Петербуржец продает гравюры Дали за 100 млн рублей через соцсеть
Федеральное агентство новостей  /  Диана Колобаева

Санкт-Петербург, 28 сентября. Житель Петербурга разместил в социальной сети «ВКонтакте» объявление о продаже гравюр испанского художника Сальвадора Дали. За лот он просит 100 миллионов рублей.

Автор объявления отметил редкость и уникальность серии, которая, по его словам, не выставлялась на мировых аукционах. Гравюры продаются только вместе. На них изображены Адам и Ева.

«Подлинные гравюры Сальвадора Дали невероятной красоты и большого размера. Изданы в 1971 году», — говорится в объявлении.

По словам петербуржца, у него есть сертификат подлинности на каждую из гравюр. Автор поста просит 100 миллионов рублей, при этом он готов обсуждать цену с потенциальными покупателями.

Известные произведения искусства, как указали ранее специалисты, содержат в себе детали, которые легко не заметить. В картине Дали «Постоянство памяти» отмечают отречение мастера от линейного течения времени.

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