Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 сентября 21:18
21:16
Происшествия
Организатор трагического восхождения на Эльбрус арестован в Нальчике
21:12
Весь мир
Россия увеличила экспорт колбасы в страны Африки
21:07
Общество
Симфонический оркестр исполнил гимн Ленобласти на Эльбрусе
21:06
Весь мир
В США десятки полицейских увольняются со службы из-за обязательной вакцинации
21:03
Весь мир
Власти Мали создали специальный орган для контроля за выборами
20:57
Политика
Фирменный жест Меркель изобразили на рекламном баннере компании по продаже матрасов
20:56
Весь мир
США хотят создать альтернативу китайскому проекту «Один пояс — один путь»
20:53
Происшествия
Сотрудник КГБ погиб при отработке адресов предполагаемых террористов в Минске
20:52
Происшествия
Утечка нефтепродуктов произошла в порту Темрюка
20:48
Экономика
Reuters узнал о планах властей Китая по спасению компании Evergrande
Все новости

Сильный туман ожидается в Петербурге ночью и утром 29 сентября
Общество
Сильный туман ожидается в Петербурге ночью и утром 29 сентября
78.mchs.gov.ru  /  пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу

Санкт-Петербург, 28 сентября. Сильный туман придет в Санкт-Петербург 29 сентября. Он окутает Северную столицу в ночное и утреннее время суток, сообщили в МЧС.

Сотрудники ведомства предупредили петербуржцев, что в связи с погодным явлением необходимо быть крайне внимательными. Спасатели попросили автомобилистов осторожно передвигаться по проезжей части из-за неблагоприятного прогноза, а также внимательно себя вести с пешеходами.

«По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 29 сентября в ночные и утренние часы в Санкт-Петербурге местами ожидается туман с видимостью 500 метров и менее», — отметили в ГУ МЧС России по Петербургу.

Столбики термометров покажут от 10 до 13 градусов тепла. К выходным воздух прогреется и температура воздуха составит +15 градусов. При этом в аналогичный период прошлого года столбики термометров в городе показывали +20 градусов, сообщил синоптик Александр Колесов.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Сильный туман ожидается в Петербурге ночью и утром 29 сентября
погода прогноз туман
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru