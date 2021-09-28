Сильный туман ожидается в Петербурге ночью и утром 29 сентября

Санкт-Петербург, 28 сентября. Сильный туман придет в Санкт-Петербург 29 сентября. Он окутает Северную столицу в ночное и утреннее время суток, сообщили в МЧС.

Сотрудники ведомства предупредили петербуржцев, что в связи с погодным явлением необходимо быть крайне внимательными. Спасатели попросили автомобилистов осторожно передвигаться по проезжей части из-за неблагоприятного прогноза, а также внимательно себя вести с пешеходами.

«По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 29 сентября в ночные и утренние часы в Санкт-Петербурге местами ожидается туман с видимостью 500 метров и менее», — отметили в ГУ МЧС России по Петербургу.

Столбики термометров покажут от 10 до 13 градусов тепла. К выходным воздух прогреется и температура воздуха составит +15 градусов. При этом в аналогичный период прошлого года столбики термометров в городе показывали +20 градусов, сообщил синоптик Александр Колесов.