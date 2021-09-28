Петербуржцы заметили гуляющего с поводком на лапе ворона

Санкт-Петербург, 28 сентября. Пользователи социальных сетей активно обсуждают видеозапись, на которой был изображен необычный питомец — домашний ворон.

Жительница Красносельского района Санкт-Петербурга вывела на прогулку домашнего ворона, чем привлекла внимание горожан. Видеозапись с необычным питомцем была опубликована в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Поводок был прикреплен к лапке птицы. Это было сделано для того, чтобы питомец не улетел далеко. По словам хозяйки ворона, птицу передали ей ее знакомые. С того момента прошло больше года.

«Я его выходила, выкормила, теперь приходится с ним каждый день так гулять», — рассказала она.

Пользователи социальной сети рассказывают, что воронов нередко используют в качестве домашних животных. При этом некоторые из этих птиц живут с человеком более 10 лет.

Как сообщалось ранее, фотографии с изображением любопытного канюка вызвали бурную реакцию среди пользователей Сети. Комментаторы высоко оценили внешний вид птицы и красоту снимка.