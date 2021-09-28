Жители Петербурга стали чаще приобретать недвижимость в Ленобласти

Санкт-Петербург, 28 сентября. Спрос петербуржцев на жилье в Ленинградской области вырос в 1,5 раза. Такая картина наблюдается с начала 2021 года, отмечают риелторы.

Рост интереса к недвижимости в Ленобласти фиксировался и до пандемии. Однако переход на удаленную работу и ввод «локдауна» подогрел желание людей перебраться ближе к природе, но с наличием необходимой для жизни социальной инфраструктуры, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Также увеличился интерес жителей Санкт-Петербурга к Псковской и Новгородской областям — в 1,8 раза. Помимо пандемии, роль играет возможность приобрести в регионах более просторное жилье, чем в самом городе на Неве.

Цены на жилую недвижимость в России могут продолжить расти из-за увеличения себестоимости строительства. Такую точку зрения выразил общественный уполномоченный по вопросам судебной экспертизы Кирилл Кулаков.