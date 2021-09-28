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Компания NordWind наладит авиасообщение между Петербургом и Дрезденом
Общество
Компания NordWind наладит авиасообщение между Петербургом и Дрезденом
pixabay.com

Санкт-Петербург, 28 сентября. Авиакомпания Nordwind начнет выполнять рейсы из российского Санкт-Петербурга в немецкий Дрезден, сообщает Росавиация.

Перелеты между городами будут осуществляться семь раз в неделю. Однако расписание авиарейсов пока неизвестно. Оно появится в ближайшее время.

Кроме того, из петербургского аэропорта Пулково воздушные суда будут доставлять пассажиров в Нюрнберг на самолетах авиакомпании «Икар». По этому направлению также запланировано семь вылетов в неделю, сообщает пресс-служба Росавиации.

Как ранее сообщалось, авиакомпания S7 запускает новый лоукостер под названием Citrus. Парк компании будет полностью оснащен новыми самолетами Airbus A320neo. Маршрутная сеть нового перевозчика будет сконцентрирована между регионами России.

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россия петербург германия перелеты
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