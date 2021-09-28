Первый китайский супермаркет в Петербурге появится на Лиговском проспекте

Санкт-Петербург, 28 сентября. Жители Санкт-Петербурга смогут приобрести товары из Китая в первом китайском супермаркете. Он будет располагаться на Лиговском проспекте.

Первый магазин с товарами от китайских производителей откроется на первом этаже бывшего клуба «Метро», расположенного на Лиговском проспекте. Об этом сообщает издание «Петербургский дневник» со ссылкой на заявление президента Китайского общества в Санкт-Петербурге Чэня Чжигана.

«Мы планируем открыть магазин в течение ближайшего месяца. Это будет продуктовый магазин. Хотя будет работать небольшая сувенирная лавка, а также маленькое кафе», — уточнил он.

Отмечается, что в магазине будут продаваться торты, китайские национальные сладости, а также чайная продукция. В течение первых месяцев после открытия супермаркета товары будут поставляться российскими компаниями, расположенными на Дальнем Востоке. Затем продукцию будут поставлять из Китая.

Как сообщалось ранее, посол Доминиканы в Москве Ханс Данненберг Кастельянос призвал своих соотечественников осваивать регионы России. Он отметил, что в ближайшее время в ряде городов страны откроется прямое авиационное сообщение с республикой.