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Бабье лето ожидается в Петербурге в начале октября
Общество
Бабье лето ожидается в Петербурге в начале октября
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Санкт-Петербург, 28 сентября. Бабье лето ожидается в Санкт-Петербурге в начале октября. Жители Северной столицы смогут насладиться теплой и сухой осенней погодой.

Облачность ожидается в городе на этой неделе. Столбики термометров покажут от 10 до 13 градусов тепла. К выходным воздух прогреется и температура составит +15 градусов. При этом в аналогичный период прошлого года столбики термометров в городе показывали +20 градусов. Об этом рассказал телеканалу «Санкт-Петербург» главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Всю неделю ожидается повышенное давление и отсутствие ветра. Теплый период начнется в начале второго осеннего месяца. Погода в Северной столице будет формироваться под влиянием антициклона. Осадков не ожидается. Начало октября будет солнечным и безветренным. Такая погода похожа на бабье лето, добавил Колесов.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус ранее рассказал о погоде в Москве на 28 сентября. В городе местами пройдут небольшие дожди.

При этом в Москву уже в конце этого месяца придет похолодание.Температура ниже нуля ожидается в ночь на 29 сентября, сообщает «Ридус».

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