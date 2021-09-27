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Петербургский суд приговорил двух росгвардейцев к тюремному заключению
Общество
Петербургский суд приговорил двух росгвардейцев к тюремному заключению
vk.com/fsvng_39  /  Управление Росгвардии по Калининградской области

Санкт-Петербург, 27 сентября. Суд Красногвардейского района 27 сентября вынес приговор двум бывшим сотрудникам Росгвардии в Петербурге.

Подозреваемых 28-летнего Никиту Лаврентьева и 30-летнего Александра Бойкова обвиняют в 11 эпизодах различных преступлений. Восемь эпизодов по превышению должностных полномочий и три по получению взятки группой лиц по предварительному сговору, а также в хранении наркотиков. Прокурор запрашивал 15 лет лишения свободы каждому.

Все началось 16 июля 2019 года. На проспекте Металлистов Бойков и Лавреньтев остановили 16-летнего подростка и подбросили ему наркотики, потребовав откупные. При себе у подростка было 140 тысяч рублей, что побудило бывших росгвардейцев потребовать еще 160 тысяч рублей. Молодой человек позвонил в «112», после чего преступников задержали.

В итоге Лаврентьева после переквалификации уголовных дел на мошенничество приговорили к четырем годам лишения свободы, а Бойкова — к шести годам колонии общего режима. Также осужденным после окончания срока заключения нельзя занимать должности на госслужбе в течение трех лет. Однако суд оправдал Бойкова и Лаврентьева в хранении наркотиков, передает источник Федерального агентства новостей.

Ранее сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии были привлечены к розыску преступников, ограбивших отделение банка в Петербурге, сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа ведомства. Инцидент произошел 24 сентября в первой половине дня на проспекте Большевиков.

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