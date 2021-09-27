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Трех девушек на каблуках запрягли в карету на Дворцовой площади в Петербурге

  /   Обновлено: 27 сентября 2021 21:50
Происшествия
Трех девушек на каблуках запрягли в карету на Дворцовой площади в Петербурге
pixabay.com

Санкт-Петербург, 27 сентября. Полицейские задержали трех запряженных в карету девушек в центре Санкт-Петербурга.

Очевидцы рассказали, что такой странный эксперимент проводился ради съемок видео. РЕН ТВ публикует кадры с места события. Согласно ролику, в упряжке кареты для развлечения туристов идут три девушки на каблуках. Их на видео снимает парень.

Телеканал отмечает, что блогеры могли нанять девушек для съемки видеоконтента. Нарушителям спокойствия придется объясняться перед правоохранителями.

Любая жестокость за ваши деньги и многомиллионные просмотры — так можно кратко описать то, что делают блогеры на треш-стримах. Ранее ФАН привел топ трансляций, за которые блогеров судили по статье.

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петербург дворцовая площадь карета
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