Директор турагентств Мельник объяснил привлекательность Турции для россиян «особой моделью»

Санкт-Петербург, 27 сентября. Директор сети турагентств Николай Мельник рассказал, чем «особая модель» Турции и Египта отличается от российской и как это влияет на развитие туризма в стране.

В студии Медиагруппы «Патриот» прошла пресс-конференция на тему «Осенние туристы: куда поехать отдыхать под конец года». Спикерами мероприятия стали директор сети турагентств Николай Мельник и член правления ассоциации «Альянс туристических агентств» Ирина Семенова.

Отвечая на вопрос журналистов, спикер рассказала, что государство может помочь улучшить российский туризм. Для этого необходимо, по ее мнению, строить больше зон отдыха по дорогам к курортным городам.

Мельник отметил, что популярные пляжные отели Турции, Египта и Кипра подкупают туристов своим качеством и приятным ценником. Он пояснил, что работа туристической сферы в тех странах идет «по особой модели».

«У них особая модель. Они стараются работать на массовости, оказывая максимальное количество услуг конечному потребителю, но за меньшие деньги. То есть, они постоянно работают на обороте. К сожалению, политика наших отелей за 2021 год показала себя не очень хорошо, потому что заключалась в том, чтобы максимально поднять цену», — признался директор сети тур агентств.

Ранее в студии медиацентра «Патриот» прошла пресс-конференция, в которой были подняты темы открытия новых стран для россиян после всемирной пандемии.