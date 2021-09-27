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Директор Berkaev School объяснил популярность частных детских садов в Петербурге
Общество
Директор Berkaev School объяснил популярность частных детских садов в Петербурге
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Санкт-Петербург, 27 сентября. Руководитель частной школы и детского сада Berkaev School Антон Беркаев объяснил, почему в Санкт-Петербурге наблюдается нехватка воспитательных заведений для дошкольников.

В рамках брифинга, поведенного Медиагруппой «Патриот», журналисты задали вопрос об актуальности детских садов и школ в Северной столице. Беркаев отметил, что проблема нехватки наблюдается, и именно из-за нее существуют частные дошкольные учреждения.

«Она сильно зависит от района. Так, в спальных районах наблюдается катастрофическая нехватка учреждений, как грибы начали расти частные детские сады», — объяснил Беркаев.

Директор отметил, что родители вынуждены пользоваться услугами частных заведений, так как альтернативу найти не так просто. Кроме того, есть районы, где горожане годами ждут очереди в городские детские сады. По его словам, государство занимается строительством учреждений, однако это делается не сразу после заселения новых домов.

Беркаев добавил, что открытием детских садов зачастую занимаются не предприниматели, а педагоги. Однако цена на посещение частной организации для родителей намного выше, чем в государственных учреждениях. Так, существуют частные детсады, которые предлагают свои услуги за 2-2,5 тыс. рублей.

«Для родителей, которые не имеют места в государственном детском саду — это решение», — добавил Беркаев.

Многодетным родителям могут предоставить место на уровне 1 тыс. рублей. Максимальная цифра может составлять 6-7 тыс. рублей.

Руководитель частной школы Антон Беркаев рассказал о роли детских садов в социализации ребенка. Он отметил, что в ряде случаев дети, не обучавшиеся в дошкольных учреждениях, демонстрировали более высокий уровень социализации.

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