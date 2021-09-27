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Петербуржцы руками передвинули припаркованный автомобиль, который мешал проехать скорой
Общество
Петербуржцы руками передвинули припаркованный автомобиль, который мешал проехать скорой
Невские Новости  /  Александра Лашко

Санкт-Петербург, 27 сентября. Автомобиль в одном из дворов на Ленинском проспекте Санкт-Петербурга припарковали таким образом, что он загораживал проезд скорой помощи.

Воскресным вечером, 26 сентября, автомобиль скорой помощи спешил на вызов. Однако проезд к нужному дому загораживал автомобиль, который был припаркован посреди дороги.

Как сообщили в группе в социальной сети «ВКонтакте» «Неизданное | Санкт-Петербург», на помощь сотрудникам медслужбы пришли местные жители. Совместными усилиями горожанам удалось вручную освободить проезд, оттолкав машину, которая мешала движению скорой помощи. Пост собрал комментарии неравнодушных горожан. Они с осуждением отзывались о водителе, который недобросовестно бросил транспортное средство.

Челнинские медики ранее запустили сердце пенсионерки через 5 минут после клинической смерти. Экипаж скорой помощи спас жизнь 71-летней пациентки.

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петербург скорая помощь автомобиль хорошие новости россии
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