Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 сентября 16:16
16:15
Общество
Universal запустила в разработку фильм с ЛГБТ-актерами
16:03
Армия
МИД Армении обвинил Азербайджан в спланированной военной агрессии в Нагорном Карабахе
16:03
Весь мир
Депутат парламента Ливии призвал к расследованию в отношении премьер-министра
16:00
Общество
Эфир: Могут ли бизнесмены решить проблему нехватки детских садов и школ в России
15:59
Политика
Снова санкции. Альгис Микульскис об очередном этапе антироссийской истерии в США
15:54
Шоу-бизнес
Приемная дочь Урганта похвасталась формами в новой фотосессии
15:52
Политика
Социолог Шугалей пообещал помогать петербуржцам, несмотря на результаты выборов в ЗакС
15:51
Общество
Билли Айлиш приостановила концерт, чтобы помочь фанатам
15:49
Видео
Пользователи Сети продолжают обсуждать празднование Дня туризма в Петербурге
15:49
Весь мир
Береговая охрана Ливии перехватила лодку с турецкими и иранскими мигрантами
Все новости

В Ленобласти спасли рыбаков, которые остались на острове Ладожского озера без лодки
Общество
В Ленобласти спасли рыбаков, которые остались на острове Ладожского озера без лодки
10.mchs.gov.ru  /  Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Карелия

Санкт-Петербург, 27 сентября. Сотрудники аварийно-спасательной службы пришли на помощь рыбакам, лодку которых унесло в Ладожское озеро.

Трое мужчин отправились порыбачить в бухту Черное и выбрали остров с отличным клевом. Но рыбаки так увлеклись процессом, что не заметили, как их лодку унесло течением.

Вернуться домой мужчины самостоятельно уже не могли. Спустя некоторое время спасатели из Шлиссельбурга подплыли к рыбакам на катере, после чего переправили их на сушу вместе со снастями. Затем их довезли до деревни Черное Кировского района Ленинградской области. Сообщается, что рыбаки не пострадали.

Ситуация с чудесным спасением ранее произошла на Ямале. Там местные рыбаки пришли на помощь тонущему медвежонку, который устал плыть. Мужчины выловили животное с помощью сачка из холодной воды.

Вернуться назад

Все новости / Общество / В Ленобласти спасли рыбаков, которые остались на острове Ладожского озера без лодки
лодка ленобласть спасатели рыбаки хорошие новости россии
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru