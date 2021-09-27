В Ленобласти спасли рыбаков, которые остались на острове Ладожского озера без лодки

Санкт-Петербург, 27 сентября. Сотрудники аварийно-спасательной службы пришли на помощь рыбакам, лодку которых унесло в Ладожское озеро.

Трое мужчин отправились порыбачить в бухту Черное и выбрали остров с отличным клевом. Но рыбаки так увлеклись процессом, что не заметили, как их лодку унесло течением.

Вернуться домой мужчины самостоятельно уже не могли. Спустя некоторое время спасатели из Шлиссельбурга подплыли к рыбакам на катере, после чего переправили их на сушу вместе со снастями. Затем их довезли до деревни Черное Кировского района Ленинградской области. Сообщается, что рыбаки не пострадали.

Ситуация с чудесным спасением ранее произошла на Ямале. Там местные рыбаки пришли на помощь тонущему медвежонку, который устал плыть. Мужчины выловили животное с помощью сачка из холодной воды.