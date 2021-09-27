Петербург планирует обновить 1200 трамваев и троллейбусов до 2028 года

Санкт-Петербург, 27 сентября. Масштабное обновление ожидается в парке электротранспорта Санкт-Петербурга. Город планирует закупить новые трамваи и троллейбусы в ближайшие годы.

Северная столица получит поддержку федерального центра. Городские власти намерены приобрести 255 новых трамваем к 2024 году. Санкт-Петербург также закупит обновленные троллейбусов, 117 из которых будут оснащены повышенным автономным ходом. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по транспорту Северной столицы.

Кроме того, федеральная поддержка позволит провести работы по реконструкции в городском депо и двух трамвайных парках. Специалисты проведут ремонт по всем маршрутам на трамвайных путях и энергохозяйстве. Обновление планируют завершить к 2028 году. Всего на новый транспорт и строительство дорожных развязок будет выделено 24 млрд рублей.

Ремонтные работы проведут в тоннеле петербургской дамбы с 27 по 30 сентября, сообщалось ранее. Водителей предупредили об ограничении движения на этом участке.