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Движение транспорта в тоннеле дамбы Петербурга ограничат на четыре дня
Общество
Движение транспорта в тоннеле дамбы Петербурга ограничат на четыре дня
dambaspb.ru  /  Федеральное казенное предприятие «Дирекция комплекса защитных сооружений г. Санкт‑Петербурга Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации»

Санкт-Петербург, 27 сентября. Движение транспорта временно ограничат в тоннеле городской дамбы, сообщила дирекция Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений (КЗС).

Водителей ожидают временные ограничения на проезд по подводному тоннелю судопропускного сооружения С-1, который входит в КАД Северной столицы. На участке трассы проведут регламентные и ремонтные работы по восстановлению дороги. Согласно расписанию, проезд с Финской стороны, то есть с внешнего кольца КАД, закроют с 27 по 29 сентября. С Невской стороны, то есть с внутреннего кольца КАД, движение приостановят с 19 по 30 сентября.

Полная остановка транспортного потока необходима, чтобы ввести и вывести подъемную технику. Обычно процесс занимает от 7 до 10 минут, рассказали в пресс-службе дирекции КЗС. Водителей призвали внимательно смотреть на информационное табло, следить за знаками, оградительными конструкциями, дорожной разметкой и строго соблюдать скоростной режим.

Дорожное движение ранее ограничили по проспекту Обуховской обороны в Санкт-Петербурге. Нововведения будут действовать с 25 сентября по 19 ноября.

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