Спасатели спустили кота по прозвищу Гагарин с «небес» на землю в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 сентября. Сотрудники службы спасения вернули хозяевам рыжего любителя приключений, который забрался на березу в Курортном районе.

Животное обнаружил на своем участке местный житель. Гагарин, так зовут пушистого возмутителя спокойствия, забрался на высокую березу и напрочь отказывался слезать вниз. Мужчина обратился в службу спасения животных «Кошкиспас», так как понял, что своими силами он его спустить с дерева не сможет.

Координатор службы обработал принятую от мужчины заявку и решил разыскать в соцсетях упоминание о пропаже домашнего животного. Хозяева кота нашлись быстро, выяснилось, что они живут в том же районе, откуда поступил звонок о ЧП. Приехавшие на вызов спасатели оперативно сняли кота с дерева и передали в руки любящих хозяев.

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