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Бабье лето началось в Петербурге с понедельника

  /   Обновлено: 27 сентября 2021 09:20
Общество
Бабье лето началось в Петербурге с понедельника
Невские Новости  /  Александра Щетинина

Санкт-Петербург, 27 сентября. Жителей Санкт-Петербурга ожидает потепление до +14 градусов. В городе наступило позднее бабье лето, утверждает синоптик Михаил Леус.

Погодные условия в Санкт-Петербурге сформируются под влиянием антициклона, надвигающегося с севера. Об этом сообщает издание «Петербургский дневник» со ссылкой на заявление ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

Как утверждает метеоролог, с понедельника в Северной столице наступает бабье лето. Столбики термометров поднимутся до отметки в +14 градусов, а в Ленинградской области до +15 градусов. День будет облачным с прояснениями, показатели температуры соответствуют климатической норме. Скорость ветра составит семь метров в секунду. Атмосферное давление составит 774 миллиметра ртутного столба. Осадков в Санкт-Петербурге в течение дня не ожидается.

В конце сентября в Москве ожидается похолодание, передает издание «Ридус». Однако погодные условия будут комфортными. Пасмурная погода будет наблюдаться в российской столице в течение ближайших дней.

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