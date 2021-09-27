Бабье лето началось в Петербурге с понедельника

Санкт-Петербург, 27 сентября. Жителей Санкт-Петербурга ожидает потепление до +14 градусов. В городе наступило позднее бабье лето, утверждает синоптик Михаил Леус.

Погодные условия в Санкт-Петербурге сформируются под влиянием антициклона, надвигающегося с севера. Об этом сообщает издание «Петербургский дневник» со ссылкой на заявление ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

Как утверждает метеоролог, с понедельника в Северной столице наступает бабье лето. Столбики термометров поднимутся до отметки в +14 градусов, а в Ленинградской области до +15 градусов. День будет облачным с прояснениями, показатели температуры соответствуют климатической норме. Скорость ветра составит семь метров в секунду. Атмосферное давление составит 774 миллиметра ртутного столба. Осадков в Санкт-Петербурге в течение дня не ожидается.

В конце сентября в Москве ожидается похолодание, передает издание «Ридус». Однако погодные условия будут комфортными. Пасмурная погода будет наблюдаться в российской столице в течение ближайших дней.