Автомобиль КамАЗ загорелся в Приморском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 27 сентября. Сообщение о пожаре в Приморском районе петербурга поступило 27 сентября в 05:41 по московскому времени. Об этом сообщили в региональном отделении МЧС.

Инцидент произошел по адресу улица Лидии Зверевой, дом 9. Приехавшие на место происшествия установили, что загорелся грузовой автомобиль КамАЗ. В 07:01 возгорание было ликвидировано, однако фура выгорела по всей площади. В тушении пожара участвовало две единицы спецтехники и десять сотрудников МЧС.

Вечером 26 сентября в этом же районе на улице Сестрорецкой загорелась трехкомнатная квартира. Бригаде пожарных пришлось провести эвакуацию некоторых жильцов для их же собственной безопасности.