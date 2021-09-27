Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 сентября 08:36
08:27
Происшествия
Психолог Курганская: пермский стрелок мог скрывать расстройства личности
08:26
Общество
Глава Минэкономразвития Решетников прибыл с рабочей поездкой на Сахалин
08:24
Политика
Бывший советник Буша-младшего Грэм дал совет Зеленскому из-за усталости США от Украины
08:20
Происшествия
Приморские грибники просидели на дереве 40 минут из-за поджидающего их амурского тигра
08:16
Спорт
«Краснодар» посвятил победу над «Сочи» президенту клуба Галицкому
08:13
Происшествия
Один человек стал жертвой пожара в реанимационном отделении больницы под Воронежем
08:06
Политика
Yahoo News: спецслужбы США думали об убийстве основателя WikiLeaks Ассанжа
08:05
Общество
Калининградский «Автотор» разрабатывает электрокар с запасом хода 400 км
08:05
Армия
Масштабные учения российских ВДВ начались в Крыму
08:01
Происшествия
Наехавший на пятерых детей пьяный житель Усть-Кута оправдал себя плохими дорогами
Все новости

Автомобиль КамАЗ загорелся в Приморском районе Петербурга
Происшествия
Автомобиль КамАЗ загорелся в Приморском районе Петербурга
 /  Невские Новости

Санкт-Петербург, 27 сентября. Сообщение о пожаре в Приморском районе петербурга поступило 27 сентября в 05:41 по московскому времени. Об этом сообщили в региональном отделении МЧС.

Инцидент произошел по адресу улица Лидии Зверевой, дом 9. Приехавшие на место происшествия установили, что загорелся грузовой автомобиль КамАЗ. В 07:01 возгорание было ликвидировано, однако фура выгорела по всей площади. В тушении пожара участвовало две единицы спецтехники и десять сотрудников МЧС.

Вечером 26 сентября в этом же районе на улице Сестрорецкой загорелась трехкомнатная квартира. Бригаде пожарных пришлось провести эвакуацию некоторых жильцов для их же собственной безопасности.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Автомобиль КамАЗ загорелся в Приморском районе Петербурга
пожар камаз приморский район
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru