Трехкомнатная квартира загорелась в Приморском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 26 сентября. Пожар в воскресенье произошел в «трешке» по улице Сестрорецкая, 1 в Приморском районе Петербурга. Спасатели проводили эвакуацию жильцов, передали в местном ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 21:31 по местному времени. В трехкомнатной квартире обгорела обстановка на площади одного квадратного метра. По приезду сотрудники МЧС также провели эвакуацию жильцов вышележащих этажей. В результате этого свои квартиры покинули десять человек.

Возгорание удалось ликвидировать в 21:57. К тушению пожара привлекались 3 единицы спецтехники и 15 спасателей. Данных о пострадавших не поступало.

Похожее происшествие на днях случилось в Самаре. В многоквартирном доме загорелись домашние вещи в квартире, расположенной на третьем этаже. Прибывшие на место спасатели начали проводить эвакуацию жильцов. В результате ЧП погибли два человека, пишет RT.