Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 сентября 23:22
23:12
Общество
Умер сценарист фильма «Как молоды мы были» Христо Ганев
23:11
Политика
ЦИК Германии опубликовал предварительные результаты выборов
23:02
Экономика
Мишустин: ряд категорий российских граждан получат выплаты в размере 68 тысяч рублей
22:52
Общество
Если «Оскар», то за «Лучшую комедию»: в Bellingcat снова напомнили о фильме про «вагнергейт»
22:52
Происшествия
Пять боевиков подорвались на минах в сирийском Алеппо
22:47
Общество
Инфекционист Тимаков предупредил о новой маскировке COVID-19
22:38
Происшествия
Жертвой лобового столкновения легковушек под Тамбовом стал один человек
22:29
Общество
Ученые клиники Майо перечислили сокращающие продолжительность жизни продукты
22:17
Общество
Читатели Daily Mail восхитились мужественностью Путина на отдыхе в Сибири
22:13
Происшествия
Трехкомнатная квартира загорелась в Приморском районе Петербурга
Все новости

Трехкомнатная квартира загорелась в Приморском районе Петербурга
Происшествия
Трехкомнатная квартира загорелась в Приморском районе Петербурга
Федеральное агентство новостей  /  Александр Кочкин

Санкт-Петербург, 26 сентября. Пожар в воскресенье произошел в «трешке» по улице Сестрорецкая, 1 в Приморском районе Петербурга. Спасатели проводили эвакуацию жильцов, передали в местном ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 21:31 по местному времени. В трехкомнатной квартире обгорела обстановка на площади одного квадратного метра. По приезду сотрудники МЧС также провели эвакуацию жильцов вышележащих этажей. В результате этого свои квартиры покинули десять человек.

Возгорание удалось ликвидировать в 21:57. К тушению пожара привлекались 3 единицы спецтехники и 15 спасателей. Данных о пострадавших не поступало.

Похожее происшествие на днях случилось в Самаре. В многоквартирном доме загорелись домашние вещи в квартире, расположенной на третьем этаже. Прибывшие на место спасатели начали проводить эвакуацию жильцов. В результате ЧП погибли два человека, пишет RT.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Трехкомнатная квартира загорелась в Приморском районе Петербурга
пожар мчс петербург
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru