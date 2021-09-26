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Сотрудники зоопарка «Шуваловка» показали обед енота Бенедикта и носухи Туси

  /   Обновлено: 26 сентября 2021 20:46
Общество
Сотрудники зоопарка «Шуваловка» показали обед енота Бенедикта и носухи Туси
pixabay.com

Санкт-Петербург, 26 сентября. Процесс приема пищи енота Бенедикта и носухи Туси из скотного двора русской деревни «Шуваловка» попал на фото.

Обитатели скотного двора живут и едят вместе. Однако процесс приема пищи у каждого из зверя происходит совершенно по-разному, отметили в зверинце.

Сотрудники «Шуваловки» выложили в своей соцсети процесс приема пищи енота по кличке Бенедикт и носухи Туси. Они также отметили, что экзотические животные по-разному реагируют на приглашение к столу.

 

К примеру, по началу Бенедикт игнорирует призывы к еде. После этого четверолапый запускает в миску лапки и достает оттуда печеньки. Туся первым делом расправляется с яйцами. После этого носуха доедает оставшиеся ей лакомства.

Не так давно еноты, которые живут в зоопарке Абакана, начали готовиться к зиме. Сотрудники зверинца сняли на видео милый процесс их обогрева.

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