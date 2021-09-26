Злоумышленники «заминировали» по электронной почте «Невский центр» и «Галерею»

Санкт-Петербург, 26 сентября. Петербургские полицейские выясняют, кто причастен к лжеминированию «Невского центра» и «Галереи». Правоохранители приехали с проверкой и не обнаружили опасных устройств.

ФСБ получила по электронной почте сообщение, что в ТЦ «Невский центр» заложена взрывчатка. Силовики обследовали здание и не обнаружили ничего опасного. Эвакуация при этом не проводилась. Однако в тот же день злоумышленники добавил работы силовикам и отправил сообщение о минировании ТЦ «Галерея» на Лиговском проспекте, однако в этом здании правоохранители также не нашли взрывные устройства.

Накануне два торговых центра эвакуировали в Уфе из-за сообщения о минировании. Сотрудники экстренных служб вывели на улицу тысячи человек, пока кинологи и саперы проверяли здания на предмет наличия взрывчатки. Из аквапарка, расположенного в ТРК «Планета», детей вывели полураздетыми, накинув в спешке одеяла и полотенца.