Потепление до +14 градусов ожидается в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 сентября. Начало рабочей недели в Санкт-Петербурге будет теплым. Такой прогноз сделали специалисты ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Облачная с прояснениями погода установится в Северной столице 27 сентября. Скорость северо-восточного ветра достигнет восьми метров в секунду. Столбики термометров ночью покажут +5…+7 градусов, днем потеплеет до +14 градусов. Атмосферное давление в будет расти, говорится в сообщении.

Незначительное улучшение погодных условий также спрогнозировал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Хорошая погода вернется в Петербург с уходом из города североатлантического циклона. При этом выходные в Северной столице стали облачными и дождливыми.