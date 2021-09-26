Переезд ОСК в Санкт-Петербург позволит развить городское судостроение

Санкт-Петербург, 26 сентября. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) станет вторым после «Газпрома» крупным предприятием, которое переводит свою штаб-квартиру в Санкт-Петербург.

Офисы одной из крупнейших судостроительных компаний мира будут размещены на Васильевском острове, пишет телеканал «Санкт-Петербург».

Для города присутствие ОСК станет несомненным плюсом, так как налоги от деятельности компании будут поступать в местный бюджет. Только от «Газпрома» такие платежи составили 40 млрд рублей в год, а это почти 5% дохода. Губернатор Санкт-Петербурга заявил, что деньги будут использованы при строительстве новых станций метро, модернизации городского транспорта и создании новых дорожных развязок.

Сотрудничество с Объединенной судостроительной корпорацией позволит развить городское судостроение. Заказы ОСК планируют реализовывать на предприятиях среднего и малого бизнеса Петербурга, тем самым простимулировав появление новых рабочих мест.

Глава города Александр Беглов распорядился выделить дополнительное финансирование, которое улучшит жилищные условия сотен жителей города. Денежные средства для семей Петербурга будут поступать из фонда городского бюджета.