Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 сентября 11:09
11:07
Шоу-бизнес
Звезда «Мажора» Павел Прилучный оказался консерватором в интимной жизни
11:07
Армия
Эксперты Defense News: США могут отказаться от ядерного перевооружения из-за России
11:07
Политика
Сергей Нарышкин рассказал о сотрудничестве СВР со спецслужбами Ирана и Пакистана
11:05
Происшествия
Трое детей и четверо взрослых оказались в больнице после аварии под Саратовом
11:04
Происшествия
Микроавтобус и легковушка сгорели в Нижнем Новгороде: появилось видео
10:59
Весь мир
Мексиканских военных схватили на территории США
10:59
Происшествия
На свалке в Алтайском крае нашли десятки российских паспортов
10:54
Наука
Сумку XIV-XV веков с сохранившейся свечой нашли в центре Пскова
10:52
Политика
Нарышкин исключил проявление «гаванского синдрома» у сотрудников СВР за границей
10:52
Происшествия
В Алтайском крае мужчина застрелил собаку на глазах у соседских детей
Все новости

Синоптик Леус спрогнозировал теплую погоду в Петербурге
Общество
Синоптик Леус спрогнозировал теплую погоду в Петербурге
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Санкт-Петербург, 26 сентября. Незначительное улучшение погодных условий в ближайшее время ожидается в Петербурге, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Последние несколько дней погоду в Северной столице определял североатлантический циклон. Постепенно он начнет сдвигаться в центральную часть России. В Петербург снова вернется хорошая погода, отметил Леус.

В ближайшие дни в городе на Неве будут идти кратковременные дожди. Однако атмосферное давление будет постепенно увеличиваться, что принесет «приятные перемены в атмосферу», добавил синоптик в своем Instagram.

В воскресенье воздух в городе прогреется до +13 градусов. В области столбик термометра поднимется до отметки в +14 градусов. Кроме того, в Петербурге будет дуть северо-западный ветер. Местами его порывы будут достигать 10 метров в секунду.

Жители центра Европейской России смогут насладиться золотой осенью уже с начала следующей недели. Научрук Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что на предстоящей неделе погоду в регионе будет определять антициклон.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Синоптик Леус спрогнозировал теплую погоду в Петербурге
погода циклон леус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru