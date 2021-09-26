Синоптик Леус спрогнозировал теплую погоду в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 сентября. Незначительное улучшение погодных условий в ближайшее время ожидается в Петербурге, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Последние несколько дней погоду в Северной столице определял североатлантический циклон. Постепенно он начнет сдвигаться в центральную часть России. В Петербург снова вернется хорошая погода, отметил Леус.

В ближайшие дни в городе на Неве будут идти кратковременные дожди. Однако атмосферное давление будет постепенно увеличиваться, что принесет «приятные перемены в атмосферу», добавил синоптик в своем Instagram.

В воскресенье воздух в городе прогреется до +13 градусов. В области столбик термометра поднимется до отметки в +14 градусов. Кроме того, в Петербурге будет дуть северо-западный ветер. Местами его порывы будут достигать 10 метров в секунду.

Жители центра Европейской России смогут насладиться золотой осенью уже с начала следующей недели. Научрук Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что на предстоящей неделе погоду в регионе будет определять антициклон.