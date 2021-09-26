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Сотрудники МЧС смогли потушить пожар в Красносельском районе Петербурга
Происшествия
Сотрудники МЧС смогли потушить пожар в Красносельском районе Петербурга
Пресс-служба Главного управления МЧС России по г. Москве

Санкт-Петербург, 26 сентября. Пожар произошел по улице Маршала Казакова в Красносельском районе Петербурга. Спасатели смогли ликвидировать возгорание, сообщили в воскресенье в местном ГУ МЧС.

Пожар произошел в ночь на 26 сентября. Огнем были объяты постельные принадлежности, которые находились на лестничной площадке по адресу улица Маршала Казакова, дом 24, корпус 2.

На место оперативно выехала группа сотрудников МЧС. Возгорание удалось потушить в 00:31 по местному времени. К ликвидации пожара привлекались десять спасателей и две единицы спецтехники. Данных о пострадавших не приводилось.

Тем временем петербургские спасатели также смогли ликвидировать возгорание в трехкомнатной квартире, расположенной в жилом доме Красногвардейского района. Информации о пострадавших также не сообщалось.

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пожар мчс петербург красносельский район
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