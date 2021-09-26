Сотрудники МЧС смогли потушить пожар в Красносельском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 26 сентября. Пожар произошел по улице Маршала Казакова в Красносельском районе Петербурга. Спасатели смогли ликвидировать возгорание, сообщили в воскресенье в местном ГУ МЧС.

Пожар произошел в ночь на 26 сентября. Огнем были объяты постельные принадлежности, которые находились на лестничной площадке по адресу улица Маршала Казакова, дом 24, корпус 2.

На место оперативно выехала группа сотрудников МЧС. Возгорание удалось потушить в 00:31 по местному времени. К ликвидации пожара привлекались десять спасателей и две единицы спецтехники. Данных о пострадавших не приводилось.

Тем временем петербургские спасатели также смогли ликвидировать возгорание в трехкомнатной квартире, расположенной в жилом доме Красногвардейского района. Информации о пострадавших также не сообщалось.