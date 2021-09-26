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Квартира загорелась в жилом доме Красногвардейского района Петербурга
Происшествия
Квартира загорелась в жилом доме Красногвардейского района Петербурга
Пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

Санкт-Петербург, 26 сентября. Информация о возгорании в Красногвардейском районе поступила 25 сентября в 23:42 по московскому времени. Об этом сообщили в региональном отделении ГУ МЧС.

Инцидент произошел по адресу Среднеохтинский проспект, дом 1, корпус 4. Приехавшие на место происшествия спасатели установили, что полыхает трехкомнатная квартира. В итоге обстановка на кухне помещения полностью выгорела на площади 0,5 квадратных метра. Официальная информация от МЧС по поводу пострадавших не поступала.

Вечером 25 сентября крупный пожар произошел в итальянском городе Милан. По данным газеты La Repubblica, спасатели эвакуировали из горящего здания не менее 100 человек.

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пожар красногвардейский район среднеохтинский проспект
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