Экономист Родионов: 8 млрд от Беглова помогут улучшить жилье семей в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 сентября. Дополнительное финансирование, которое распорядился выделить губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, улучшит жилищные условия сотен жителей города.

Таким мнением поделился доцент РАНХиГС кафедры менеджмента, кандидат экономических наук Александр Родионов. Денежные средства для семей Петербурга будут поступать из фонда городского бюджета. Эксперт уверен, что такое решение снизит градус социального напряжения в обществе, передает издание «Невские Новости».

«Это одна из самых главных задач власти — поддержание правильной социальной обстановки. Нуждающимся людям, действительно нуждающимся, мы обязаны помогать, содействовать на развитие людей, потому что в обществе все взаимосвязано. Образуются семьи, рождаются дети... Конечно, это [выделение дополнительного финансирования — Прим. ред] помогает снизить социальную напряженность в обществе», — заявил специалист.

Родионов уверен, что плохие жилищные условия являются одной из самых значимых проблем в Северной столице. Автором инициативы также выступил петербургский градоначальник Александр Беглов.

Ранее политолог Дмитрий Солонников заявил, что Санкт-Петербург хорошо подготовлен к зимнему отопительному сезону. По его словам, городские власти предусмотрели любой возможный сценарий и обеспечили структуры материальными средствами.