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Иномарка сбила мать с малолетним ребенком в Петербурге
Происшествия
Иномарка сбила мать с малолетним ребенком в Петербурге
pxhere.com

Санкт-Петербург, 26 сентября. Вечером 25 сентября в Санкт-Петербурге произошла авария с участием автомобиля Chevrolet и женщины с маленьким ребенком, пишут соцсети.

Инцидент произошел в Приморском районе города на Коломяжском проспекте. По предварительным данным, мать и ее пятилетий ребенок во время ЧП переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

Очевидцы события утверждают, что виновником аварии является водитель, который попытался проскочить участок на красный свет. Информация о состоянии потерпевших отсутствует. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и скорой помощи. Выясняются точные обстоятельства и причины ДТП.

Ранее смертельная авария произошла на автомобильной дороге Р-21 «Кола». При столкновении фуры с автомобилем Lada Granta от тяжелых травм скончался водитель легкового автомобиля.

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петербург авария коломяжский проспект
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