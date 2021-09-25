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Специальная награда для волонтеров появилась в Ленобласти

  /   Обновлено: 25 сентября 2021 18:47
Общество
Специальная награда для волонтеров появилась в Ленобласти
Невские Новости  /  Анна Крючкова

Санкт-Петербург, 25 сентября. Власти Ленинградской области будут ежегодно отмечать лучших волонтеров знаками отличия «За вклад в развитие добровольчества», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Претендентами на награду станут представители некоммерческого сектора, гражданского общества и добровольческих объединений, рассказала председатель комитета по молодежной политике Ленобласти Марина Григорьева. Она также уточнила, что знак не будет иметь степеней. Для получения награды кандидат должен заниматься волонтерством от трех до пяти лет и иметь опыт успешной реализации значимых проектов с привлечением гранта, говорится в сообщении пресс-службы.

Добровольцы в Ленобласти и Санкт-Петербурге продолжают помогать людям и животным. Недавно волонтеры спасли собаку со сломанной лапой, которая застряла на разделительной полосе Кольцевой автодороги (КАД). Животное удалось доставить в ветеринарную клинику, где ей оказывают необходимую профессиональную помощь.

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