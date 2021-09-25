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Волонтеры и дорожники спасли застрявшую на КАД собаку со сломанной лапой

  /   Обновлено: 25 сентября 2021 17:01
Общество
Волонтеры и дорожники спасли застрявшую на КАД собаку со сломанной лапой
pixabay.com

Санкт-Петербург, 25 сентября. Кинологи, волонтеры и дорожники спасли застрявшую на КАД собаку со сломанной лапой. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Травмированный пес застрял на разделительной полосе КАД, фактически оказавшись в ловушке. Напуганная собака не подпускала к себе людей, поэтому сначала ей пришлось ввести снотворное. Только после этого животное доставили в ветеринарную клинику. Спасательную операцию в Санкт-Петербурге провели на 24-м километре Кольцевой автодороги, говорится в сообщении.

«Сейчас спасенной собаке оказывается необходимая профессиональная помощь», — отметили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Похожая история произошла в Хакасии. Абаканские спасатели вызволили застрявшую между гаражами овчарку. Пес оказался между металлическими стенами и не смог выбраться оттуда самостоятельно. Животное не получило травм, и после освобождения отправилось домой.

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