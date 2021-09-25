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Полиция начала проверку по факту наезда BMW на двух девушек в центре Петербурга

  /   Обновлено: 25 сентября 2021 13:17
Происшествия
Полиция начала проверку по факту наезда BMW на двух девушек в центре Петербурга
Невские Новости

Санкт-Петербург, 25 сентября. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту ДТП на Невском проспекте, где водитель серого BMW совершил наезд на двух девушек.

Авария произошла накануне поздно вечером. Иномарка BMW, за рулем которой сидел 22-летний водитель, совершила наезд на двух девушек, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшими оказались горожанки 22 и 25 лет. Одна из них находится в тяжелом состоянии. Обе госпитализированы. По факту происшествия проводится проверка, сообщает начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Автомобиль сбил девушек на огромной скорости. Пострадавшие переходили дорогу на зеленый сигнал светофора.

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