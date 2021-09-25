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Вход в ЦПКиО в Петербурге сделали бесплатным 25 сентября из-за дождя

  /   Обновлено: 25 сентября 2021 12:58
Общество
Вход в ЦПКиО в Петербурге сделали бесплатным 25 сентября из-за дождя
Невские Новости  /  Наталия Казакова

Санкт-Петербург, 25 сентября. Жители и гости Петербурга могут посетить центральный парк культуры и отдыха на Елагином острове бесплатно в субботу.

С самого утра в Северной столице идет дождь. В связи с этим руководство парка имени Кирова приняло решение сделать вход на территорию природной зоны бесплатным, сообщает пресс-служба парка в соцсети «Вконтакте».

«Сегодня вход в парк свободный», — сказано в сообщении.

Администрация ЦПКиО имени Кирова также обратилась к петербуржцам с просьбой не забывать зонты дома. Жителей и гостей города на Неве предупредили, что из-за плохой погоды базы проката самокатов работать не будут.

Согласно данным научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в ближайшее время на территории нескольких регионов России ожидается опасная погода. В частности, в Иркутской области возможны заморозки, а в Краснодарском крае — ливни и смерчи.

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