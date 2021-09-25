Традиционная выставка грибов состоится на выходных в ботсаде Петербурга

Санкт-Петербург, 25 сентября. Жители Петербурга в эти выходные могут посетить традиционную для города выставку под названием «Планета грибов».

Мероприятие пройдет 25 и 26 сентября на территории ботанического сада Петра Великого. Выставку грибов организуют в павильоне «Зеленый домик», сообщает пресс-служба заведения.

Посетители смогут увидеть грибы, которые ранее были собраны на территории Петербурга и Ленобласти. Каждый образец будет иметь специальную этикету с основной информацией.

Кроме того, на выставке будут присутствовать эксперты. Они снабдят посетителей интересными данными о каждом из грибов. Также в павильоне состоится выставка акварелей на грибную тематику авторства Александра Вязьменского.

Некоторые грибы помогут избавиться от лишнего веса, рассказала врач тибетской, китайской медицины клиники «Тибет Санкт-Петербург» Инесса Наумова. По ее словам, низкокалорийность шампиньонов, белых грибов и лисичек будет полезна для людей на диете.