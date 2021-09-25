Мужчина серьезно пострадал в массовом ДТП на Невском проспекте Петербурга

Санкт-Петербург, 25 сентября. ДТП с участием трех транспортных средств произошло в ночь на 25 сентября. Автомобили столкнулись на Невском проспекте в Санкт-Петербурге.

В аварии пострадал 37-летний мужчина, его с переломом ребер доставили в Мариинскую больницу. Обстоятельства и причины ДТП выясняются, сообщает РЕН ТВ. Судя по видео с места аварии, один из попавших в нее автомобилей перевернулся.

Ранее петербурженка и ее собака погибли, попав под колеса автомобиля на улице Пограничника Гарькавого в Красносельском районе Петербурга. Женщина с собакой переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Из-за большой скорости автомобиля, пострадавшую отбросило примерно на 30 метров от места столкновения. Женщина и собака погибли сразу же. Водитель скрылся с места происшествия.